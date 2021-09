Boussu : près de 1,5 million d'euros pour la rénovation du châtelet

La rénovation-reconstruction du châtelet de Boussu va pouvoir se poursuivre après l'octroi d'un subside de 1,5 million d'euros par le gouvernement wallon, sur initiative de la ministre du Tourisme Valérie De Bue (MR) qui a visité les lieux mardi matin en compagnie du ministre-président Elio Di Rupo (PS). La somme s'ajoute à un montant de quelque 300.000 euros octroyé précédemment pour rénovation des douves de l'ancien château.

Le subside de 1.453.700 euros a été octroyé à l'asbl "Gy Serai Boussu", chargée de la mise en valeur du site historique du château de Boussu et de la Chapelle funéraire des seigneurs de Boussu située dans le parc du château.

Retrouver la symétrie

La subvention doit permettre la reconstruction de la symétrie disparue du châtelet par l'adjonction d'un bâtiment contemporain sur le côté gauche. Le nouveau bâtiment permettra la mise en place d'un centre de documentations et d'expositions temporaires. Un nouvel accès PMR par ascenseur sera notamment prévu de même qu'une zone d'accueil plus confortable pour le public. L'objectif est d'augmenter à terme le nombre de visiteurs au site historique boussutois. "L'ancien ensemble seigneurial comprenait un château qui datait de 1540 et une chapelle des Seigneurs de Boussu", a indiqué Renild Thiébaut, administrateur délégué de l'asbl Gy Serai Boussu. "Le site de 12 hectares est devenu propriété de la commune de Boussu en 1989 qui a confié la gestion et la mise en valeur à l'association. Le site était en friche en 1990. Les vestiges du châtelet, qui était devant le château complètement détruit dans une explosion en 1944, ont été nettoyés en 1996 et une première phase de reconstruction sur les ruines a commencé en 2012 avec la reconstruction de la tour est. Une deuxième phase a été réalisée en 2014 et la troisième va commencer grâce au subside régional: elle concernera la reconstruction de la tour ouest, qui permettra au bâtiment de trouver une symétrie."