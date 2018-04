Boussu: importantes saisies de drogue lors de perquisitions dans deux habitations

Porteurs de mandats de perquisitions, le Service d’Enquêtes et de Recherches de la Police Boraine a procédé ce mercredi à deux perquisitions dans deux habitations de Boussu.

Ces visites domiciliaires ne furent pas vaines puisqu’elles ont permis à la Boraine de mettre la main sur 80 plants de marijuana, 56 pacsons de 1,5 grammes chacun, 20 sachets de marijuana d’une contenance de 30 grammes chacun, 130 grammes de marijuana dans un bocal et 730 grammes dans un autre, une somme d’argent et une balance de précision, des armes prohibées comme des revolvers et des munitions ainsi que des sprays lacrymogènes et un poing américain.

Un homme et une femme ont été auditionnés et présentés au juge d’instruction puis placés en détention.