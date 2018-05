Boussu: elle s'était acharnée sur sa victime, Serafina Piredda condamnée à 23 ans de prison

La chambre "crimes" du tribunal correctionnel de Mons a condamné lundi Serafina Piredda (53 ans) pour le vol avec la circonstance aggravante de meurtre d'Anne-Marie Sautelet (74 ans), commis le 21 octobre 2016 à Boussu. Serafina Piredda, voisine de la victime, a écopé de 23 ans d'emprisonnement et de 10 ans de mise à disposition du tribunal d'application des peines (TAP).

Dans son jugement prononcé lundi, le tribunal correctionnel de Mons a tenu compte "de l'extrême gravité et de la sauvagerie des faits" commis, le 21 octobre 2016 à Boussu, par Serafina Piredda à l'égard de la septuagénaire, qui a succombé aux attaques violentes.

Le tribunal a noté "le nombre ahurissant de coups portés" à Anne-Marie Sautelet, retrouvée dans sa cuisine gisant dans son sang: 43 plaies, le crâne enfoncé dans le sol, une oreille en lambeau et de multiples hématomes.

Sous l'emprise de l'alcool et des médicaments

Ce jour-là, la prévenue, qui faisait régulièrement la manche, s'est présentée au domicile de sa voisine. Sous l'emprise d'un mélange d'alcool et de médicaments, elle a demandé 10 euros à la victime. Celle-ci a refusé, Serafina a "disjoncté" jusqu'à "massacrer" la septuagénaire avant de faire le tour de la maison et de dérober des bijoux.

Serafina Piredda était retrouvée quelques heures plus tard, les vêtements ensanglantés et les bijoux en poche. Malgré les aveux, la défense estimait qu'elle n'était pas responsable de ses actes à la suite de sa surconsommation d'alcool et de médicaments. Le tribunal n'a pas été de cet avis, se rapportant aux trois experts psychiatres qui ont examiné la prévenue et reconnu qu'elle était responsable de ses actes.

Le fait qu'elle s'est acharnée sur la victime, qu'elle ait fouillé toute l'habitation, qu'elle ait emporté les bijoux et qu'elle ait ensuite livré plusieurs versions contradictoires aux enquêteurs sont autant d'éléments qui ont emporté la conviction du tribunal sur la culpabilité de Serafina Piredda.

Pour estimer le taux de la peine à infliger, le tribunal a néanmoins tenu compte de l'état dépressif et du contexte de dépendance alcoolique de la prévenue. En récidive pour des faits de violence commis en 2015 dans des circonstances similaires de dépendance alcoolique, le tribunal a prononcé une peine de 10 ans de mise à disposition du TAP.