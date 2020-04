Boussu: deux syndicats dénoncent la mise en chômage temporaire des travailleurs de l'asbl Enfant Phare

Le Setca et la CNE dénoncent la situation vécue actuellement par les travailleurs de l'asbl Enfant Phare à Boussu mis en chômage temporaire alors qu'ils étaient depuis deux semaines en télétravail. Selon le front commun, l'institution maintient néanmoins ses subsides. Le CA de l'association dément.

Le Setca et la CNE ont dénoncé vendredi une situation qu'ils estiment inacceptable au sein de l'asbl Enfant Phare à Boussu. L'institution organise des activités extra-scolaires dans la région de Mons-Borinage. "L'asbl a décidé de placer son personnel d'animation, soit une trentaine de travailleurs, en chômage temporaire alors qu'ils étaient depuis quinze jours en télétravail", ont indiqué les syndicats. "Pourtant l'institution maintient ses subsides des communes, de la Région, de l'ONE, ses points APE." Pour le front commun "il n'est pas justifié que les animateurs voient leurs salaires remplacés par du chômage temporaire alors que le télétravail est fondamental pour préparer les nombreuses activités que devra relancer l'Enfant Phare" dès la relance des activités. "Nous avons contacté les services de contrôle de l'ONEm de Mons pour dénoncer la situation. Une enquête est en cours." Du côté de l'asbl, on dément les positions syndicales. "Nous avons essayé de maintenir l'activité mais les mesures de confinement renforcées ont rendu tout projet impossible: nous avons contacté l'ONem et nous sommes en cas de force majeure", a indiqué Cédric Melis, président du conseil d'administration de l'institution. "En cas de chômage économique, on ne promérite pas de points APE. Par ailleurs, nos comptes 2019 doivent encore être approuvés et déposés mais le CA de mars prévu à cet effet n'a pas eu lieu en raison du confinement. Nous sommes, dès lors, seulement en train de solliciter nos communes partenaires au niveau des subsides qu'elles octroieraient pour 2020, subsides que nous n'avons pas encore perçus."