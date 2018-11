Boussu: des élèves de primaire cherchent une idée en or pour une parqueterie

Prenez des élèves de primaire, plongez-les dans une entreprise et écoutez leurs idées. C'est la base du projet Tilt' inventé par l'ASBL Choq (Contribuons à un Hainaut occidental de qualité). Ça existe depuis six ans en Wallonie picarde. Mais le business club Synergie l'a importé en région montoise. Cette semaine, quatre classes y découvrent un supermarché, deux entreprises de construction et... une parqueterie.

A Boussu, Michel Fauquet est pensionné depuis cinq ans. Mais il continue à gérer avec enthousiasme la parqueterie du Hainaut qu'il a fondée il y a 35 ans. Ce lundi, il fait visiter son entreprise à une classe de cinquième primaire de l'école communale de Chapelle-lez-Herlaimont. Mais les enfants ne sont pas là que pour découvrir... ils ont leur mot à dire sur le fonctionnement de cette société !