Bouillon: un immense bloc de roche risque de s'effondrer (photos, vidéo)

La situation s'est rapidement dégradée sur ce rocher sous surveillance depuis deux ans. "Des experts étaient déjà venus sur place, il y avait déjà des failles, mais tout était contrôlé. C'est normal qu'après l'hiver, quand l'eau dégèle, des fissures se forment. Mais là... En seulement quelques jours, un agent de la DNF a constaté que les fissures avaient augmenté d'un mètre", explique Patrick Duret, patron de "Semois aventure". Une très mauvaise nouvelle pour le parc, qui venait d'ouvrir ses portes au public depuis quelques semaines. "On attendait du monde pour les vacances de Pâques, et puis des cars d'écoles dans les semaines qui suivent. Je pense que ma saison est terminée...", se désole le patron.

150.000 tonnes de roche prêtes à s'effondrer à tout moment : voilà le constat du géologue mandaté par la commune de Bouillon pour examiner les récentes brèches constatées dans la carrière du Beaubru. Le bloc en question se situe au cœur du parc "Semois Aventure". Il a dû fermer ses portes au plus vite, alors que la saison touristique commence à peine...

Cette brèche s'est agrandie d'un mètre en quelques jours à peine - © Tous droits réservés

"La sécurité prime"

Pour l'instant, on ignore encore la cause exacte de cette soudaine dégradation. "Une contre-expertise est en cours", explique Patrick Adam, bourgmestre de Bouillon. "Mais en attendant, la sécurité prime. C'est un parc fréquenté par des enfants, et là, nous avons le géologue qui affirme que le risque d'effondrement est imminent, donc la fermeture du parc est inévitable".

Une fermeture qui a évidemment un impact économique pour "Semois Aventure": "J'emploie 6 temps-plein saisonniers, un temps plein constant, et 6 étudiants. D'habitude, on ouvre jusqu'à la Toussaint... Là, si on doit faire exploser le bloc de roche, je ne sais pas si mon parc pourra rouvrir un jour", confie le patron.