"Bouge ton sport" trois jours de sensibilisation à la pratique du sport chez les adolescents

"Bouge ton sport" ce sont trois jours de sensibilisation à la pratique du sport chez les adolescents avec pour objectif de combattre le décrochage sportif. 450 jeunes ont, vendredi, participé à une vingtaine d'animations. Samedi le salon des sports et le challenge communes sportif a attiré un public familial et tout avait commencé jeudi par un colloque pour les professionnels. Et lors de ce colloque, on a pu entendre Nicolas Bodart, professeur d'éducation physique à l'Athénée Royal d'Arlon témoigner de l'expérience qu'il mène depuis 20 ans avec ses élèves par le volley. Un challenge interclasses avec obligatoirement une fille sur le terrain dans chaque équipe :

"Je fais ce championnat parce que ça motive, et je fais un système de qualification au départ. Le but n'est pas de dire c'est cette formule qui est intéressante, le but est de permettre à des jeunes pendant le temps de midi, du lundi au jeudi, de s'entrainer, de prendre ses repères, de faire connaissance, puis devant du public, de développer le mouvement et la santé à l'école. Le but ultime étant de rejoindre un club des environs."

L'idée c'est de lancer ensuite un appel à projets. Benoît Vercryusse, HERS :

"Que l'on puisse susciter chez les professionnels, à la fois les communes mais aussi les centres sportifs communaux, et les professionnels de l'éducation physique, un développement de projets pour faire sortir les élèves de l'école, par le sport, mais aussi par une série d'actions, qui vont les rendre physiquement actifs. Parce qu'on sait que les nouvelles technologies peuvent être utilisées à bon escient comme à mauvais escient. Conscientiser le jeune sur les effets que cela peut avoir sur sa vie, et sur son bien être."