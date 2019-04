Boue, grêle, inondations... les violents orages ont fait des dégâts en Hainaut

Des rues enneigées ou transformées en rivière... Les orages ont particulièrement touché le Hainaut dimanche soir. Des orages très localisés puisqu'ils ont touché Châtelet (près de Charleroi) et surtout Houdeng (près de La Louvière).

Les pompiers ont été sollicités des dizaines de fois. Certains étaient toujours en intervention ce lundi matin pour aider les riverains à tout nettoyer.

►►► A lire aussi: Pourquoi des orages si violents ce dimanche soir dans le Hainaut?

Benoît Blondeau a passé sa nuit à tenter de faire sortir les 60 centimètres d'eau et de boue de son bâtiment. Et il s'active encore.

"Vers 21h00, l'alarme a sonné et je suis intervenu. Il y avait plus de 60 cm d'eau, de la grêle. Toute la voirie était impraticable. La porte de garage a tenu un certain temps mais lorsque le niveau d'eau est monté, tout est rentré. Ce matin, cela fait plusieurs heures qu'on continue à tout nettoyer, à déblayer. On attend les experts et les assurances. On se rend compte aussi qu'il y a de la boue dans tout le bâtiment. Cela fait cinq ans que j'habite ici, c'est la première fois que je suis inondé."

Selon les prévisions, de nouveaux orages sont attendus cet après-midi, avec une alerte météo jusqu'à 23h00.