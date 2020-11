Boucle du Hainaut: une délégation d'agriculteurs se rendra ce mercredi devant le parlement wallon

Une délégation de la fédération agricole Fugea sera présente devant le parlement wallon ce mercredi 18 novembre, afin de marquer son soutien à une motion du cdH appelant à ne pas donner suite à la demande de modification du plan de secteur introduite par Elia pour son projet de Boucle du Hainaut. Une suite favorable à une telle demande conduirait de facto à l'abandon du projet.

"Nous demandons une expertise technique objective et indépendante afin d'armer les agriculteurs et citoyens face à ce dossier complexe. Cette étude devra porter sur l'objectivation des besoins réels de transport d'électricité en Wallonie, les choix technologiques, et les alternatives du projet mais devra également évaluer les risques pour la santé publique et pour les exploitations agricoles (effets sur le bétail et les cultures) en s'intéressant notamment aux impacts causés par d'autres lignes déjà en place", a souligné ce mardi la Fugea. Plus généralement, cette dernière réclame aussi "la mise en place d'un cadre wallon imposant une législation plus stricte et plus protectrice en termes de normes de rayonnements électromagnétiques ainsi que des moyens de contrôle de ces normes environnementales."

"Chaque dossier demande une écoute attentive de toutes les positions mais c'est encore plus indispensable dans ce cas" alors que plus de 22.000 réclamations ont été introduites par des citoyens des communes impliquées, a de son côté déclaré le ministre wallon de l'Aménagement du territoire, Willy Borsus. Ce dernier a déjà rencontré une série de mandataires locaux du Centre et de Wallonie picarde ainsi que des délégations des collectifs citoyens et des organisations d'agriculteurs.