Boucle du Hainaut: plus de 70 communes pourraient être impactées, selon Revolht

L'asbl Revolht indique ce mardi dans un communiqué que "de nombreux tracés alternatifs, 885 semblerait-il, existent dans le cadre du dossier Boucle du Hainaut". "Depuis le début de l'annonce par Elia en septembre dernier, Revolht demande l'abandon pur et simple du projet et, dans sa phase 1, l'abandon de la procédure actuelle de modification de plan de secteur."

Selon le groupement citoyen, "un des arguments avancé est que cette Boucle du Hainaut est totalement disproportionnée et ne servira que d'autres intérêts: transport international d'électricité, intérêts économiques d'Elia." "Un vent bien plus favorable que celui brassé par une pale d'éolienne nous a fait parvenir la carte des tracés alternatifs proposés lors de l'enquête publique bâclée par Elia et qui devront être étudiés par le cabinet du ministre Borsus", indique Revolht. "Si certaines des 885 alternatives sont farfelues, d'autres sont nettement plus pertinentes: Elia en a retenu pas moins de 850 comme répondant au besoin et pouvant donc potentiellement être le tracé final." Selon Revolht, "l'épée de Damoclès" n'est plus seulement au-dessus des quatorze communes initialement concernées par la Boucle du Hainaut mais au-dessus de 73 communes. "Tout est dans les mains du ministre Borsus. Si ce dernier donne le feu vert pour la poursuite de la procédure, il devra alors choisir quelles alternatives il demandera d'analyser dans le cadre des études d'incidence. Mais que diront, par exemple, les Tournaisiens, les Montois ou encore les Louvièrois, les Thudiniens si le tracé venait à, finalement, traverser leur territoire, leur village, leur jardin?", interroge Revolht dans son communiqué.