Boucle du Hainaut: le réseau actuel arrive à saturation, selon Tinne Van der Straeten (Groen)

En Hainaut, le réseau électrique actuel de 150 kilovolts arrive à saturation, a affirmé mardi la ministre fédérale de l'Energie Tinne Van der Straeten (Groen), interrogée en commission de la Chambre à propos du projet de la Boucle de Hainaut.

Prévoyant la construction d'une ligne à très haute tension (380 kilovolts) entre Avelgem et Courcelles via quatorze communes hainuyères, la Boucle du Hainaut a déjà fait couler beaucoup d'encre, suscitant notamment l'opposition des communes concernées et des fédérations agricoles, le trajet du corridor envisagé se situant principalement en zone agricole. Le 18 novembre dernier, le parlement wallon a en outre voté une motion visant à examiner la "pertinence" du projet.

Interrogée en commission Energie de la Chambre, la ministre Tinne Van der Straeten a rappelé que les questions d'aménagement du territoire et de modification du plan de secteur relevaient de la Région wallonne. Elle a toutefois accepté de répondre aux questions de Catherine Fonck (cdH), Patrick Prévot (PS) et Thierry Warmoes (PTB) sur les aspects énergétiques du projet. "Ce projet répond à quatre besoins : assurer un accès compétitif à l'énergie, augmenter les capacités d'accueil du renouvelable, soutenir l'attractivité de la Wallonie et soutenir l'approvisionnement des consommateurs", a-t-elle énuméré, ajoutant qu'Elia, responsable du réseau électrique en Belgique, avait pris des contacts avec les différents acteurs dès 2018-2019.

"La dernière version du plan de développement du réseau de transport d'électricité reconnaît ce projet comme un corridor important et indispensable. En Hainaut, le réseau électrique actuel de 150 kilovolts arrive à saturation", a-t-elle conclu. Cette réponse a laissé les députés hainuyers sur leur faim. Catherine Fonck a appelé à ce que le gouvernement commande une étude scientifique indépendante visant "à dissiper les doutes" sur les impacts sur la santé. Patrick Prévot, qui s'est dit opposé au projet, a pour sa part appelé la ministre à ne pas "se laisser berner par l'argumentaire d'Elia".