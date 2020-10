Boucle du Hainaut : la procédure d'avis prend fin ce lundi

Une étape s’achève dans la course qui oppose les citoyens hennuyers à la société Elia, le gestionnaire de transport d’électricité. Le projet de construction d’une ligne à très haute tension, appelé " Boucle du Hainaut ", a suscité de vives contestations au sein des 14 communes concernées. Dangereux pour la santé et la faune ? Un impact sur le rendement des cultures ou une balafre dans le paysage rural de la région ? Ces questions et recommandations, les citoyens ont jusque ce lundi minuit pour les écrire à leurs administrations communales.

A Soignies, le groupement REVOLHT a accueilli une dernière fois les citoyens pour les accompagner dans la rédaction et pour réceptionner leurs lettres. Ces signataires, ils sont citoyens, comme Eléonore, " on parle de la santé, mais aussi du changement du paysage rural " dit-elle. Christelle, elle, est agricultrice et craint pour la santé de son bétail, " nos inquiétudes sont vives quant à la santé animale, par rapport au champ électromagnétique que dégage cette ligne à très haute tension à 380.000 volts ".

Un premier bilan pour REVOLHT

La fin de la procédure d’avis marque aussi l’occasion de dresser un premier bilan pour l’association sonégienne. " Le bilan est très positif pour REVOLHT, en cinq semaines on a obtenu 5000 followers sur Facebook, on a organisé 8 séances d’information qui ont rassemblés 600 à 700 personnes, on a aussi placé 200 banderoles dans toute la ville " explique Raphaël Hannoir, le porte-parole de l’association. Finalement, le groupement pense avoir obtenu 3000 lettres de recommandation.

La prochaine étape pour l’association, c’est de continuer à faire pression sur les responsables politiques au niveau wallon mais également de monter un dossier juridique, " même si on espère que ça s’arrêtera et qu’on aura pas à aller si loin dans les procédures " ajoute Raphaël Hannoir.