Boucle du Hainaut : Elia se veut rassurante mais les citoyens restent perplexes

Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité Elia a rencontré ce vendredi les représentants des comités de riverains regroupés dans l'association "ReVolht". Elia s'est voulu rassurante mais les citoyens restent perplexes.

Les questions et les inquiétudes restent nombreuses dans les rangs des citoyens concernés par ce projet, présenté comme la réalisation, à l'horizon 2028, du "chaînon manquant" dans le transport l'électricité à travers la province. La procédure a commencé début septembre par le dépôt du dossier de base dans les communes concernées, à propos duquel les autorités et riverains ont pu s'exprimer, a rappelé Elia.

La demande de révision du plan de secteur, accompagnée du dossier de base, a été envoyée par Elia le 4 janvier au cabinet de Willy Borsus (MR), le ministre en charge de l'Aménagement du territoire.

22.000 courriers...

Des éléments émanant de quelque 22.000 courriers de citoyens pendant la période d'avis ont été pris en compte, a ajouté Elia. "Les remarques, questions et alternatives raisonnables seront analysées de manière approfondie lors du rapport sur les incidences environnementales, qui sera réalisé par un bureau d'étude indépendant et agréé par la Région wallonne." Le dossier technique de la ligne aérienne ne devrait toutefois pas être altéré, selon Elia. "Seule une liaison 380 kV en courant alternatif est à même de répondre à l'ensemble des besoins. Un nombre limité de kilomètres de la liaison pourrait être enfoui", précise le gestionnaire du réseau.

Par ailleurs, Elia a indiqué aux représentants des citoyens que le projet de la ligne à 150 kV entre Ruien et Chièvres est actuellement en cours d'étude de faisabilité technique et administrative quant à l'enfouissement de la liaison aérienne actuelle. "Cette liaison aérienne d'un niveau de tension de 150 kV fait partie du réseau local et arrive en fin de vie. Il est donc nécessaire de la remplacer." "Quelle que soit l'évolution du projet Boucle du Hainaut, la liaison Ruien-Chièvres devra être remplacée."