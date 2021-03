Boucle du Hainaut: Elia accepte la rencontre avec REVOLHT

Le gestionnaire de réseau de transport électrique Elia a accepté ce jeudi soir de rencontrer l'asbl REVOLHT dans le cadre du dossier de la Boucle du Hainaut. La rencontre a été fixé au 19 mars, en présentiel et avec un représentant citoyen de chacune des quatorze communes concernées par le projet, a indiqué REVOLHT dans un communiqué ce vendredi.

Elia a finalement accepté de rencontrer un représentant de chacune des quatorze communes concernées par le projet. Pour des raisons sanitaires et de sécurité, le lieu et l'heure ne seront pas précisés. "Les points proposés par REVOLHT ont bien été mis à l'ordre du jour", a indiqué le comité citoyen. Ces points concernent, notamment, la présentation du projet déposé par Elia à l'administration wallonne le 6 janvier 2021, l'exposé des éléments pris en considération dans les 22.000 courriers envoyés par les citoyens, la présentation des différentes alternatives envisagées à ce jour par Elia au 100 % aérien, les liens, qui n'apparaissent pas dans le dossier actuel, entre la ligne existante de 150 kV et le projet Boucle du Hainaut.

Les conseils communaux unanimes

"REVOLHT se réjouit que ses demandes aient été rencontrées et remercie dès lors Elia de ce geste d'ouverture qui, nous l'espérons, sera suivi d'autres", a indiqué le comité citoyen qui avait par ailleurs souligné plus tôt dans la semaine que "les conseils communaux des quatorze communes concernées ont tous émis un avis négatif" et que "de nombreux collectifs citoyens ont émergé dans les quatorze communes concernées".

La Boucle du Hainaut serait, à l'horizon 2028, la réalisation du "chaînon manquant" dans le transport l'électricité à travers la province.