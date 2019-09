Botanical By Alfonse: "on veut populariser la culture du cocktail"

Installé depuis le début de l'année 2018 à l'angle de la rue des Brasseurs et de la rue du Bailly dans le centre de Namur, le bar Botanical By Alfonse s'impose progressivement comme l'une des adresses qui comptent dans la capitale wallonne. Auréolé du titre de meilleur bar à cocktail en Wallonie par Gault & Millau (2019), Alfonse s'inscrit dans une vague de renouveau de la mixologie et revendique une approche résolument artisanale. Rencontre.

Aucun produit industriel

Derrière le comptoir, on trouve un couple au travail : Charlie Guilliams, la gestionnaire et Valentin Norberg, le barman. En cuisine, Jaboth Lallemend complète le trio. Dès le départ, ils ont décidé de se passer des produits transformés ou d'origine industrielle: "on a pris le parti de tout faire 'maison' donc on fait nous-mêmes tous les sirops, tous les jus, toutes les infusions et la plupart des liqueurs, en n'utilisant que les spiritueux qu'on affectionne particulièrement", explique Charlie.

Une logique poussée jusque dans les moindres détails. À la carte récemment, pour rendre hommage au goût des Belges, un cocktail devait évoquer une tartine à la confiture... Pas question d'utiliser des arômes artificiels, Valentin s'est chargé de prélever le parfum naturel du pain grillé: "on fait simplement griller du pain et on le pose à la surface d'une solution à base d'eau et d'acide malique. En quelques minutes, le pain va lâcher tout son arôme. Le côté torréfié, grillé se transmet comme ça, à travers le liquide".

La qualité avant la quantité

Cette attention permanente des produits, l'exigence de qualité, caractéristiques de la démarche gastronomique, ne sont pourtant pas des pratiques que l'on associe spontanément au monde des cocktails. Aujourd'hui encore, de nombreux consommateurs se satisfont d'un simple mojito bien frappé, pourvu qu'il soit suffisamment alcoolisé et servi en grande quantité. "C'est vrai qu'il y a peut-être une partie de la clientèle qu'on va perdre parce qu'ils s'attendent à avoir un jus industriel mélangé avec de l'alcool, ils veulent juste le mélange sans le savoir-faire qui l'accompagne" reconnait Charlie, "mais il y a de plus en plus de gens qui s'y connaissent et qui vont vraiment rechercher de l'artisanat, des alcools de qualité et des préparations particulières, donc je dirais que les choses s'améliorent, on avance dans la bonne direction".

Valentin abonde dans le même sens: "il y a quelques années, la tendance était à utiliser les alcools les moins chers possible pour les mélanger et les 'faire passer'. Tandis que maintenant, le but n'est plus de boire beaucoup mais de se faire plaisir avec un très bon spiritueux". L'environnement culturel serait aussi déterminant, la Belgique – tout spécialement dans sa partie francophone – n'étant pas considérée comme un "grand" pays de cocktail: "ici, les gens vont toujours préférer boire une bière ou du vin. Dans d'autres pays, comme au Royaume-Uni, c'est beaucoup plus ancré dans les mœurs, les gens ont une vraie culture du cocktail. Nous ce qu'on aimerait, c'est montrer aux gens d'ici qu'on l'on peut très bien apprécier un cocktail lors d'un repas, par exemple, et que les possibilités sont beaucoup plus vastes qu'ils ne l'imaginent".

Entre 8 et 20 euros le verre

Cette recherche constante de l'excellence dans le verre se répercute inévitablement sur la note. Le prix d'un cocktail est généralement compris entre 8 et 15 euros, certains pouvant atteindre 20 euros. Une somme qui peut sembler excessive mais qui se justifie par différents éléments, à commencer par la qualité des matières premières: "c'est sûr que les produits frais qu'on utilise et qui demandent du temps de travail pour être préparés ont un certain coût", explique Valentin, "mais au final ce n'est pas ça qui pèse le plus sur le prix, ce sont plutôt les alcools qu'on emploie. On a des bouteilles qui coûtent 70 ou 80 euros donc ça joue beaucoup."

Au contraire, selon Charlie, les tarifs de Botanical By Alfonse resteraient raisonnables en comparaison avec les excès d'autres établissements: "tu prends un Gin Tonic dans un bar, en tout cas ici à Namur, tu vas simplement ouvrir deux bouteilles pas forcément de bonne qualité et au minimum tu t'en sortiras pour 9,5 euros. Nous, on propose un cocktail presque au même prix mais où tout est fait maison et de haute qualité... On a vraiment voulu garder des prix démocratiques pour permettre à tout le monde d'avoir accès au 'bon' et de boycotter tout ce qui est industriel".

Valentin acquiesce et insiste sur cette volonté de rester accessible: "notre métier, c'est barman" dit-il en pointant certains éléments de langage en vigueur dans la profession, "dans 9 cas sur 10, celui qui se présente comme 'mixologue' est juste un barman un peu raté. C'est un mot anglais qui a été introduit en français mais qui rend surtout le côté prétentieux du travail. Avant tout, on est barman et on sert les gens."