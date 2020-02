Borinage: une bactérie résistante provoque le décès de deux patients fragilisés

Dans la région de Mons, l'hôpital Epicura d'Hornu a pris des mesures drastiques après la découverte d'une bactérie très résistante aux antibiotiques. Un premier patient porteur de cette bactérie est décédé, il venait d'un autre hôpital.

Un autre patient de l'hôpital est décédé et quatre personnes ont été isolées. Deux services sont touchés, le service pneumologie et les soins intensifs. Il n'y a plus de nouvelles admissions dans ces deux services.

Cette bactérie n'est pas dangereuse pour les personnes en bonne santé. Elle touche uniquement les patients déjà fragilisés.