Borinage: des perquisitions pour suspicion de travail au noir mènent à la découverte d'armes à feu et de munitions

La zone de police boraine a effectué trois perquisitions lundi dernier à Maisières, Baudour et Herchies, annonce-t-elle ce vendredi. Ces visites domiciliaires, menées à la demande du procureur du roi de Charleroi, ont été opérées dans le cadre de suspicion de travail au noir, notamment dans le secteur de la mécanique, de la carrosserie et de la peinture de véhicules, ainsi que d'infractions en matière environnementale.

Les actions ont permis aux policiers de découvrir un atelier de mécanique non déclaré ainsi que cinq armes à feu, plus de 1.300 munitions, de l'argent liquide, 28 grammes de marijuana, du matériel permettant la culture de cannabis et plusieurs capsules de protoxyde d'azote.

Deux personnes ont été privées de liberté et ont été auditionnées avant d'être relaxées.