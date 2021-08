Bonne nouvelle pour les navetteurs : les trains circulent de nouveau entre Ottignies et Gembloux

Objectif rentrée, objectif atteint

Vous l’avez peut-être constaté ce matin, il est possible de faire le trajet Namur – Bruxelles ou Bruxelles – Namur en moins d’1 heure 30. C’est un travail de longue haleine qui a permis aux trains de circuler à nouveau. C’est à Mont-Saint-Guibert que les dégâts et travaux étaient le plus importants. Les ruissellements d’eau ont provoqué l’effondrement de plusieurs talus soutenant les lignes de chemin de fer. L’objectif d’Infrabel était le rétablissement du trafic pour la rentrée, c’est chose faite, "pour permettre aux étudiants de se rendre à Louvain-la-Neuve", explique la porte-parole d’Infrabel Jessica Nibelle. "On voulait rétablir le trafic entre Gembloux et Ottignies puisque c’est un axe important de la ligne Bruxelles-Namur".

"Une stabilité à vie"

Pour tenir l’objectif, des équipes ont été mobilisées 7 jours sur 7 depuis le mois de juillet, commandées par Xavier Halbardier, responsable du chantier à Mont-Saint-Guibert. "On a réalisé des fondations en enrochement, ce sont des blocs de pierre énormes empilés comme dans la maçonnerie avec des joints en béton. Derrière lesquels nous remplissons en vrac, pour plus de stabilité". Au total, 15.000 tonnes de roche ont été déposées. "Les enrochements placés maintenant garantissent une stabilité à vie selon moi", assure le chef de chantier.

Vitesse réduite

La circulation est rétablie mais à quelques conditions. Les trains peuvent rouler mais sur une seule voie et à vitesse réduite. Au total, les inondations ont touché 25 lignes du réseau Infrabel. 23 d’entre elles sont aujourd’hui rétablies. Il reste encore des travaux à faire sur les tronçons Liège – Nessonvaux et Pepinster – Spa. Des travaux estimés à 50 millions d’euros.