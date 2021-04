Ils vous font craquer, mais les connaissez-vous vraiment ? Savez-vous comment ils naissent ? Ce qu’ils mangent ? A quelle vitesse ils se déplacent ? Au travers de 18 énigmes et activités le Parc Naturel des Plaines de l’Escaut invite à la découverte des bébés animaux. Une belle idée sortie, à faire en famille !

Bon-Secours: Un parcours insolite dans la peau des bébés animaux - © Tous droits réservés Manon est venue avec Papy et Mamy. "On a un camping-car, on emmène chacun de nos petits-enfants, à tour de rôle". Ils viennent de Bassilly. L’Escale forestière n’est qu’à une trentaine de kilomètres de chez eux. "Le parcours est accessible à partir de 4 ans. Manon est un peu plus jeune, on espère qu’elle appréciera quand même". Et les voilà partis pour une bonne heure de découvertes. Il y a des coloriages prévus pour Manon.

Bon-Secours: Un parcours insolite dans la peau des bébés animaux - © Tous droits réservés Des images de bébés animaux projetées sur écran. Des "hi-boooooux", des "kékureuils", des cerfs, des renards…"Et des activités rigolotes", ajoute Sandrine Permanne, animatrice au Parc Naturel. Première activité qu’elle leur propose : le tunnel des chiots. "Vous allez vous tenir à la corde, et à chaque nœud, vous trouverez une matière. Il faut retrouver le poil de maman chiot". "Oh oh… Il fait vraiment tout noir !". Mamy n’est pas très rassurée. Manon, elle, s’enfonce sans problème dans le tunnel, et découvre tout d’abord… Quelque chose de piquant. "Une brosse ?" Papy confirme ! Et repart à la recherche du fameux poil "tout doux". "En fait, les chiots sont aveugles, quand ils naissent", précise Sandrine Permanne. "L’odeur de leur maman, et le toucher, leur servent à se repérer dans l’espace".

Bon-Secours: Un parcours insolite dans la peau des bébés animaux - © Tous droits réservés Un peu plus loin, voici un coffre rempli de feuilles mortes. "Nous allons nous intéresser aux coccinelles", annonce Sandrine. Leur cycle de vie comporte 7 étapes. Chacune d’entre-elles est représentée par une image, cachée dans le coffre. Il faut ensuite remettre dans l’ordre les vignettes. Pas si simple…"Nous, la moitié était correcte. Allez, c’est pas mal", conclut une autre grand-mère, venue avec ses petites-filles. Les groupes peuvent noter leurs réponses et se repérer via un dépliant. Il leur renseigne l’emplacement des différentes énigmes. "Il y en a d’autres à l’extérieur", explique notre guide. "Ici par exemple, nous sommes juste au-dessus de la mare. C’est une épreuve d’observation. Nous pouvons voir deux espèces bien de chez nous, représentées sur la surface de l’eau". De qui s’agit-il ? Sont-ils de bonnes mamans, de bons papas pour leurs petits ? "Il faudra venir jusqu’ici pour le savoir", répond Sandrine. Elle nous entraîne un peu plus loin, où se pratique l’activité "star" du parcours. "Nous allons jouer à maman jument et son poulain". Tout un programme !

Bon-Secours: Un parcours insolite dans la peau des bébés animaux - © Tous droits réservés "Il faut savoir que lorsqu’il est tout petit, le poulain colle sa maman. Lorsqu’ils courent dans une prairie, il se tient juste à côté de la jument, en permanence". Et c’est une véritable prouesse. On s’en rend compte en chaussant des skis en bois. "Il faut s’installer en duo, sur ces skis. Et marcher de façon synchronisée… Gauche ! Droite ! Gauche ! Droite !…" Au début, c’est plutôt réussi. Mais au premier virage, patatras. Voilà notre couple jument/poulain dans le décor. Pas facile, la vie des bébés animaux ! Attention : la réservation est obligatoire (par mail accueil@pnpe.be ou par téléphone au 069/77.98.10). Chaque visiteur/famille reçoit un créneau horaire, pour garantir le respect des mesures de distanciation.

