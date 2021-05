Bois-de-Lessines: 350 personnes évacuées suite à un incendie dans l'école, il n'y a pas de blessé

Un incendie s'est déclaré ce mercredi matin dans une école communale de l'entité de Lessines. Plus de 350 personnes, enfants et enseignants, ont été évacués. On ne déplore aucun blessé. Les pompiers sont toujours sur place.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés peu après 10h30 ce mercredi matin qu'un incendie s'était déclaré dans les installations de l'école communale implantée sur la place de Bois-de-Lessines (entité de Lessines). De nombreux véhicules d'intervention provenant des casernes de Lessines, Bernissart, Ath, Leuze et Tournai ont été envoyés sur place.

À l'arrivée des pompiers, tous les enfants et enseignants avaient été évacués. "ll y avait précisément 352 personnes, dont une vingtaine de professeurs. On ne déplore aucun blessé. Le feu a pris dans les combles d'une nouvelle aile, un bâtiment inauguré en 2017", indiquait vers 13h00, le bourgmestre Pascal De Handschutter (PS). L'aile en feu, se situe à l'arrière du bâtiment principal de l'établissement qui pratique l'immersion en néerlandais depuis une vingtaine d'années. "Le feu est toujours en cours mais on est maître de la situation. J'ignore pour l'instant les causes précises de l'incendie. À 17h00, j'ai convoqué une réunion entre les membres du collège et la direction de l'école afin de régler la rentrée de lundi prochain", poursuit le maïeur.

Les enfants, qui étaient en récréation au moment de l'alerte, avaient été réunis sur un parking. Leurs parents ont pu venir les rechercher vers midi.