Bois de la Cambre : la Ville de Bruxelles proposera une nouvelle solution de mobilité dès ce vendredi après-midi

La Ville de Bruxelles et les différentes communes concernées par la mobilité dans le Bois de la Cambre se réuniront cet après-midi, pour évoquer la situation au lendemain de la décision de justice rendue ce jeudi par le tribunal de première instance qui siégeait en référé.

Depuis deux mois, la Ville de Bruxelles teste un plan de mobilité avec moins de voitures dans le bois : la partie nord reste accessible, mais au Sud, seuls les bus circulent. Mais le tribunal qui a été saisi par la commune d’Uccle et des riverains qui se plaignent de nuisances occasionnées par le report de trafic dans les quartiers résidentiels, exige dans son ordonnance, de cesser l’application de cette phase test d’ici 30 jours au plus tard, sous peine d’astreintes.

Erreur manifeste d’appréciation

Tout d’abord, dit le jugement, parce que la Ville a fait preuve d’une erreur d’appréciation : "En s’abstenant de prendre en considération ces inconvénients majeurs dont elle ne pouvait ignorer l’existence, et en les ignorant, en réalité purement et simplement, la Ville de Bruxelles a commis une erreur manifeste d’appréciation".

En outre, la période pour réaliser le test est mal choisie, dit le tribunal : "Choisir de procéder à la phase test du scénario 3 au cœur de la crise sanitaire, paraît manifestement déraisonnable". Enfin, dit encore la juge, le test est contraire au plan régional de mobilité Good Move. Bref, les deux ordonnances datant de septembre qui organisent ce test de mobilité sont entachées d’illégalité. Et la Ville dispose à présent d’un mois pour se mettre en conformité.

"Choisir de procéder à la phase test du scénario 3 au cœur de la crise sanitaire, paraît manifestement déraisonnable.

Sur un plan strictement légal ou technique, la décision rendue hier ne change pas grand chose, car le test de mobilité devait prendre fin ce 14 novembre, donc demain. En revanche, sa portée symbolique est importante. On imagine mal en effet que la Ville de Bruxelles ne tienne pas compte du jugement pour déterminer de manière définitive un plan de mobilité dans le Bois de la Cambre. Le Bourgmestre Philippe Close a d’ailleurs déclaré qu’il présenterait déjà ce vendredi après-midi une nouvelle proposition de mobilité pour le Bois, lors d’une réunion avec les autres communes concernées.

A Uccle, le Bourgmestre Boris Dilliès se sent, lui, maintenant davantage enclin à être écouté. "Il y a plein de propositions qui ont été faites notamment par Uccle qui me semblent plus équilibrées. On va les examiner ensemble. On parle notamment de réfléchir aux heures de pointe, le matin et le soir. Il y a d’autres alternatives que ce qu’on connaît actuellement".