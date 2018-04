Bois d'Haine: la fermeture de l'E42 provoque des bouchons sur l'A501 et sur l'E19

Depuis le week-end de Pâques l’E42 est fermée dans le sens Liège vers Mons à hauteur de l’échangeur de Bois-d’Haine.

La déviation mise en place passe par l’A501 et cela provoque d’énorme files, non seulement sur cette A501 où les automobilistes perdent une vingtaine de minutes, mais aussi et surtout sur l’E19 Bruxelles vers Mons avec des files depuis Nivelles Sud et un temps de parcours supplémentaire de près d’une heure.

L’A501 et l’E19 se rejoignant au niveau de l’échangeur de Feluy, cet échangeur est saturé et les files que nous relevons ne sont que les conséquences de la fermeture de l’E42.

Ce tronçon de l'E42 devrait rouvrir durant la nuit du dimanche 8 au lundi 9 avril.

