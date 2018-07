Boire l'eau des fontaines en Brabant wallon: "à vos risques et périls!"

C'est une habitude qu'ont prise certains habitants de la province, quelle que soit la météo: s'approvisionner aux "fontaines" d'eau de source que comptent la plupart des villages. Pour arroser le jardin, mais aussi pour boire. A Chastre, la source aménagée près du centre du village est bien connue. Aurélien est venu y remplir ses arrosoirs: "Quand j'étais petit, on se promenait à vélo et on s'arrêtait ici pour se désaltérer", se souvient-il. Pascal, lui, consomme l'eau de la source depuis toujours: "Ma mère, mes grands-parents ont toujours bu cette eau. Et personne n'a jamais eu de problème", affirme-t-il, une cruche à la main.

Nitrates et bactéries

Pourtant, l'eau de cette source, comme la plupart en Brabant wallon, n'est plus contrôlée. Ce sont les communes qui en ont la responsabilité, mais beaucoup ont renoncé à faire faire ces analyses, et ont préféré apposer un écriteau invitant à ne pas consommer l'eau. "Les dernières analyses ont révélé qu'il y avait une forte charge azotée dans les eaux souterraines et donc plus de potabilité. Avec la généralisation de l'eau de distribution, on s'est aussi détourné de l'usage premier de ces fontaines", indique Jérémie Guyon, attaché de projet au contrat de rivière Dyle-Gette. Au fil des ans, les eaux se sont de plus en plus polluées: "Il y a eu un impact important des pratiques agricoles, mais aussi des herbicides utilisés pour l'entretien des cimetières ou des jardins des particuliers. Il y a aussi encore pas mal de gens qui ont des puits perdus et dont les eaux usées vont directement dans les nappes phréatiques, qui amènent des bactéries coliformes et entérocoques", poursuit-il. Les usages changent petit à petit, mais il faudra des années pour que les nappes phréatiques reviennent à la normale.