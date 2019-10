Blow Book : de la BD d'auteur vendue en distributeur automatique

Les premiers distributeurs de Blow Book ont fait leur apparition début septembre dans deux lieux culturels du centre de Bruxelles, le hall de Bozar et le passage Bortier. Ils ressemblent à s’y méprendre à des distributeurs de canettes de soda ou de friandises. Leur contenu est tout autre : des romans graphiques de 200 pages au format d’un paquet de cigarette, spécialement édités pour être vendus de cette manière, au prix de cinq euros. Les ouvrages sont imprimés à Waremme. "On parvient à proposer des livres à ce prix-là car ils sont justement petits. On n’a pas énormément de chutes de papier, donc on peut en fabriquer beaucoup", explique Dimitri Piot, auteur et dessinateur et membre de la jeune plate-forme éditoriale Blow Book.

On décloisonne le livre de son endroit habituel

Initiée par des professionnels de la BD (Dimitri Piot, Philippe Capart et Olivier Van Vaerenbergh), cette maison d’édition veut remettre la culture dans la rue, en la rendant plus accessible. "L’idée est de placer ces distributeurs dans des lieux publics ouverts, des gares, des hôpitaux, et de proposer de la lecture à tout le monde. On décloisonne le livre de son endroit habituel pour le proposer, où on ne pourrait pas l’attendre. Mais l’idée éditoriale de Blow Book est aussi de proposer quelque chose de cohérent", poursuit l’auteur. Le collectif a sélectionné des ouvrages d’auteur, accessibles à tous les publics. Quatre titres sont aujourd’hui disponibles : deux créations et deux rééditions de romans graphiques du vingtième siècle jamais republiés jusqu’ici. C’est le cas d’une aventure de Dick Bos, personnage créé dans les années 40 par le néerlandais Alfred Mazure, le premier à publier dans ce format de 11,5 sur 7,5 centimètres.