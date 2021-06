Blaton : une maison entièrement détruite par le feu

Un incendie s’est déclaré jeudi matin dans une villa à Blaton, dans l’entité de Bernissart. La maison a été entièrement détruite. On ne déplore cependant aucun blessé. L’origine du sinistre n’est pas connue, ont fait savoir les pompiers de Wapi.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés jeudi, à 02h10 du matin, qu’un incendie s’était déclaré dans une maison implantée le long de la rue Émile Carlier à Blaton. Venant des casernes de Bernissart et de Basècles, deux autopompes, deux camions-citernes, un camion avec une échelle et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. A l’arrivée des pompiers, la toiture était déjà embrasée et l’occupante de cette villa avait pu quitter la maison en feu. "Il s’agit d’une maison à quatre façades, de plain-pied, qui était en retrait de la rue. Le feu a pris à l’arrière de la maison pour une raison qui reste à déterminer. Sur la seule partie qui a été préservée du feu, le toit et les panneaux photovoltaïques se sont effondrés. L’habitation est entièrement détruite. On ne déplore ni blessé, ni intoxiqué", a indiqué vers 06h30 le lieutenant Benoît Nachez qui a dirigé l’intervention.