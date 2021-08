Blaton : un "non" wallon à la demande de régularisation de l’élevage "Happy Dogs"

L’élevage canin Happy Dogs de Blaton avait demandé un permis pour régulariser ses installations à destination de ses bergers australiens. Les ministres wallons du bien-être animal et de l’aménagement du territoire, Céline Tellier (Ecolo) et Willy Borsus (MR), viennent de le refuser. Un refus notamment motivé par les nuisances sonores liées à cet élevage intensif : "le projet ne permet pas d’apporter de garantie quant au respect des valeurs limites de niveau de bruit", estiment les ministres.

Si les ministres ont tranché, c’est parce que plusieurs associations de défense des animaux avaient introduit un recours. La demande de permis d’Happy Dogs avait en effet entraîné une levée de boucliers chez les défenseurs de la cause animale, l’élevage de Blaton – l’un des plus importants de Wallonie – faisant régulièrement l’objet de plaintes.

Les "usines à chiots" dans le collimateur

Outre les nuisances sonores, les ministres wallons pointent aussi le fait que les installations qu’Happy Dogs entend régulariser ne cadrent pas avec les nouvelles règles wallonnes. Début juillet, le gouvernement wallon a en effet adopté en première lecture un projet d’arrêté relatif aux conditions d’agrément des établissements pour animaux et aux conditions de détention et de commercialisation au sein de ces établissements.

"Le projet d’arrêté fixe par exemple des superficies plus importantes pour les chiens, limite le nombre de portées par femelle reproductrice et fixe un âge minimum et maximum pour les gestations", rappelle-t-on du côté du cabinet de la ministre Tellier. Le texte est maintenant soumis à concertation via le Conseil Wallon du Bien-être des Animaux. Il fait partie des priorités dans les prochaines semaines, nous dit-on. L’objectif de la Wallonie étant très clair : faire la chasse à ce qu’on appelle aussi les " usines à chiots ".

De son côté la société " Happy Dogs " garde la possibilité de se tourner vers le Conseil d’Etat pour contester la décision ministérielle.