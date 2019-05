Blaton: les bus de Shakira et de M Pokora se sont fait une beauté au Carross'Center

Tout a commencé en 1999. « On a commencé comme carrossiers pour voitures. Mais la concurrence était rude, alors on a cherché des créneaux plus porteurs. Les camions et puis les bus: un marché lucratif. Là, c'est bon, on ne veut plus faire autre chose ». Carross'Center voit passer dans ses ateliers 1500 véhicules par an, dont 250 grosses interventions (réparations après accident, bus personnalisés).

Quel est le lien entre Shakira, M Pokora et les joueurs de la Gantoise? Les bus qui les ont emmenés en tournée ou aux matchs ont été aménagés à Blaton. Carross'Center choie les stars et répare aussi des bus standards. « On peut aussi bien s'occuper de mécanique que de design intérieur: c'est ce qui fait notre force ». Jérôme Naujoks, 38 ans, est le patron de cette entreprise en plein essor.

De Bruel à Dutronc

Parmi les bus à préparer, il y a un double étage qui servira aux organisateurs du Tour de France. Sièges au rez, couchettes à l'étage. Plus loin, le bus de tournée de Patrick Bruel subit un léger lifting avant de repartir sur les routes avec Thomas Dutronc. « On revoit les dimensions de la chambre, on installe un autre système de couchettes et on change un peu la cuisine. Ce bus-là, on le récupère tous les deux ans. »

Un travail rendu compliqué par l'espace restreint et les angles improbables de l'intérieur d'un car. « Quand on installe une cuisine dans une maison, tout est droit, c'est plus facile », explique Jérome Naujoks. Ces transformations sont généralement facturées dans une fourchette de prix qui va de 100 000 à 300 000 euros.