Blaregnies: Saint-Nicolas en personne et en plein jour assure une tournée de 44 maisons

L'association "Les amis de Saint-Nicolas" lui donne un coup de main depuis vingt ans. Père Fouettard et les lutins sont notamment bien utiles pour transporter les nombreux cadeaux distribués. Nous avons accompagné cette tournée durant quelques stations. Ecoutez notre reportage.

Dans chaque maison, c'est le même rituel. Des cadeaux et des bonbons, mais d'abord, une chanson ! Le patron des écoliers connait même la variante de la plus célèbre chanson qui lui est consacrée. Malgré la fatigue, Saint-Nicolas garde sa bonne humeur tout au long de la distribution. La preuve dans cet autre reportage.

Résister face au Père Noël. Et faire se connaître les habitants entre eux. C'est le but de cette activité, explique Isabelle Scutnaire, présidente des Amis de Saint-Nicolas. Pour les vingt ans de l'événement, la tournée du samedi s'est poursuivie par des animations et une parade le dimanche.