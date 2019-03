Bisbrouilles au sein du parti La Droite à Charleroi: mise au point

En août 2018, à quelques jours du début de la campagne pour les élections communales du 14 octobre, 35 personnes de la région de Charleroi démissionnaient du parti politique La Droite. Elles affirmaient à l'époque avoir été bernées par le fondateur du parti, n'avoir jamais été candidates et avoir été inscrites sur les listes électorales à leur insu. Parmi ces démissionnaires, André Yinda, le directeur de campagne de La Droite, qui n'était plus en phase ni avec les idées, ni avec le projet du parti et de son président: "C'est pour cela que j'ai décidé de rompre l'alliance que j'avais avec La Droite mais je n'ai jamais été membre de ce parti", nous explique André Yinda. Mais La Droite allait répliquer par voie de communiqué pour réfuter ces accusations: "La Droite a reçu plus de 280 demandes de candidatures en Wallonie. Sur ces dernières, 241 ont été acceptées par la Commission électorale du parti. Néanmoins, depuis, certains candidats se sont vu retirer l’investiture suite à des propos inadéquats sur les réseaux sociaux." Pour André Yinda, c'est faux. "Le parti était tellement désorganisé, qu'il n'y avait même pas de commission électorale", nous dit-il.

Le communiqué de La Droite allait plus loin: "Monsieur Yinda diffuse une liste de 19 candidats soi-disant démissionnaires ayant signé une feuille de papier sans que l’on sache à quoi elle correspond. Sur ces 19 signatures, deux sont en double, trois ne correspondent pas à la signature figurant sur les cartes d’identité dont copies nous ont été transmises. Trois personnes sont totalement inconnues de la Commission électorale. Aucun des autres signataires n’avaient finalement été retenu pour figurer sur la liste à déposer à Charleroi et ce, suite à des comportements douteux. Néanmoins, tous ont communiqué une copie de leur carte d’identité (qui est en archive), et tous ont signé leur acte de candidature ainsi que la Charte éthique du parti. L’affirmation selon laquelle des candidats seraient mis sur des listes à l’insu de leur volonté est donc totalement calomnieuse." Là encore, André Yinda s'insurge: "Tout ceci est totalement faux, mensonger et n'a que pour objectif de nuire à mon image." André Yinda s'est d'ailleurs constitué partie civile dans une procédure judiciaire initiée le président du parti. D'après André Yinda, l'instruction est toujours en cours. Aux élections communales d'octobre dernier, André Yinda s'est finalement présenté sous la bannière de son parti, Charleroi Alternative. Il envisage de créer une nouvelle alliance avec une autre formation politique en vue des élections régionales et fédérales du 26 mai prochain.