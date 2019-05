Bird Control Unit: l'unité méconnue et pourtant indispensable de l'aéroport de Bruxelles

Bagagiste, contrôleur aérien, steward ou hôtesse de l’air, autant de métiers bien connus du grand public. On ne peut en dire autant de la Bird Control Unit ou unité de contrôle des oiseaux, qui existe pourtant à l’aéroport de Bruxelles depuis 1984.

La mission de cette unité méconnue : éloigner le plus possible les oiseaux lors des décollages et atterrissages des avions afin d’éviter tout contact qui risquerait d’endommager un moteur. François Detemmerman, 57 ans et militaire de formation, l’un des huit membres de la brigade, insiste : « Nous ne sommes pas des chasseurs, nous sommes des effaroucheurs ». La Bird Control Unit couvre les 1300 hectares de l’aéroport et use de différentes techniques pour éviter que les volatiles ne s’habituent à une méthode : tirs d’effarouchement à l’aide d’un pistolet lance-fusées, cris d’oiseaux préenregistrés ou encore bruits d’explosion d’un canon au gaz. L’extermination n’est utilisée qu’en cas d’extrême urgence.

En parallèle du contrôle en temps réel du lever au coucher du soleil, l’unité effectue un travail à plus long terme sur les 400 hectares d’étendues vertes de l’aéroport. La hauteur de l’herbe est maintenue à une hauteur entre 30 et 40 cm afin qu’il soit plus difficile pour les oiseaux de s’y poser et le type de gazon choisi est peu apprécié des volatiles. Bref, tout est fait pour éviter que les étendues d’herbe et les plans d’eau ne soient des sources de nourriture ou de nidification pour les oiseaux. Travail à haute responsabilité, contact permanent avec la nature et dans le respect de celle-ci, François Detemmerman affirme qu'il ne changerait de métier pour rien au monde.

Malgré la vigilance des huit membres de la Bird Control Unit, 126 collisions avec des oiseaux ont été comptabilisées à l’aéroport de Bruxelles-National en 2018.