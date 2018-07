Biowanze : l'incendie est maîtrisé - Pas de blessés

A Wanze, un incendie s'est déclaré cet après-midi à l'usine Biowanze. Le feu a pris dans une partie de l'usine en maintenance.

"En début d'après-midi on a eu un début d'incendie dans un filtre dans lequel les poussières de blé sont captées", explique André Tonneaux, directeur de l'usine Biowanze. Il faut dire que les poussières de blé utilisées par l'usine de biocarburant sont facilement inflammables et présentent des risques d'explosion. Et "cette année ci, avec la sécheresse, le blé est forcément très sec", ajoute André Tonneaux.

Le plan d'urgence a été déclenché comme le prévoit la procédure. Une partie de l'usine a été évacuée, mais le reste de l'usine continue à tourner. Il n'y a pas de victime et selon le directeur de l'usine les dégâts sont très limités.

A l'heure actuelle, l'incendie est maîtrisé et les activités de l'entreprise ont pu reprendre.

Pour rappel, Biowanze est une entreprise qui fabrique du méthanol destiné au carburant de voitures.