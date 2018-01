Binche : renaissance de la société de fantaisie des Marins

C'est un petit événement dans le folklore binchois : une nouvelle société de fantaisie fait son apparition cette année : la société royale des Marins ! Il s'agit en fait de la renaissance d'une société centenaire, qui avait disparu depuis 30 ans. Une poignée d'amis a décidé de la relancer, et la première sortie aura lieu ce soir dans les rues de Binche.

Cette société, Jean-Michel Campanella l'a bien connue puisqu'il a longtemps défilé en son sein, jusqu'à ce qu'elle disparaisse, en 1987. Mais aujourd'hui les Marins de retour, et la nouvelle a vite fait le tour de Binche : "Les personnes âgées me disaient : ah, on va revoir les Marins, on va ré-entendre les tambours près de chez nous ! Certains avaient les larmes aux yeux ! Ces réactions, et le groupe de copains dont je fais partie, m'ont vraiment poussé pour remettre en route ce folklore !". Et ce folklore, il est ancien, puisque la société des Marins a été fondée en 1901 dans un quartier au pied des remparts : le quartier du Pont Martine. Bon, des marins à Binche, c'est à priori un peu surprenant admet Gregory de Vos, la cheville ouvrière du groupe, mais ça peut s'expliquer : "Il y a 2 origines possibles. La première, c’est qu’au début du siècle dernier, le costume de marin était porté par les garçons qui faisaient leur communion. La seconde, c’est que la société venait du quartier du Pont Martine. Qui dit pont dit rivière, donc bateau, marins…".

La société recrute des membres. Tout Binchois qui aime le folklore est invité à rejoindre les marins. "L’appel est lancé à tous, mais le cœur de la société sera ici, au Pont Martine". C'est une société de fantaisie, pas de gilles. Le costume sera donc logiquement un uniforme de marin, même si le public ne le découvrira qu'au moment du carnaval. Ce dimanche, ce sera la première sortie, la première répétition en batterie. L'impatience grandit, avoue Grégory de Vos : "Je sens que tous les membres sont aussi positifs que moi, donc ça va aller !".

Et c’est bien tout ce qu’on leur souhaite !