Binche: les cours de chant dopés par The Voice Kids

La finale de The Voice Kids a rassemblé plus de 400 000 téléspectateurs. La victoire d'Oceana semble avoir donné des idées aux jeunes. Ça se bouscule dans les écoles de musique pour apprendre à chanter. À Binche, par exemple, à la Musi'school, les cours de chant affichent complet. Parmi les élèves, Emea espère réussir le casting de la prochaine édition du télé-crochet.

"Chanter, ça s'apprend"

Un peu plus tard, c'est autour de Lilly de chanter. C'est son tout premier cours. Les yeux baissés, elle triture ses mains. Même avec l'aide de son prof, chanter face à des inconnus, c'est très impressionnant. Elle a choisi une chanson de son idole: Louane, révélée par The Voice. Les yeux de Lily s'allument quand on parle de l'émission.

Vu l'engouement suscité par The Voice Kids Belgique pour les cours de chant, la Musi'school de Binche a ouvert de nouvelles plages horaires, le lundi. Et pas besoin d'un don particulier. "Chanter, ça s'apprend", garantit Mélodie, professeur de chant depuis vingt ans.