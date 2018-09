Binche : le PS vise une nouvelle majorité absolue grâce à Devin

Avec 57% des voix (et une augmentation de 17,3 % par rapport à 2006), Laurent Devin avait solidement conforté son poste de bourgmestre et emporté une majorité absolue incontestable. Le socialiste a pourtant décidé d’ouvrir son collège aux libéraux. C’est à nouveau Jérôme Urbain qui est devenu échevin. Une façon sans doute, de remercier les bleus d’avoir permis, en 2006, aux socialistes de ravir le maïorat à André Navez. Ceci dit, le fait que cette fois le MR ( 13%) ne soit plus indispensable n’a rien changé aux rapports entre les deux groupes et au travail fourni : la collaboration fut très bonne, aux dires de tous. Les finances se portent bien, 8 millions d’euros de boni, sans augmentation des taxes communales, et les projets ont commencé à se concrétiser : rénovation de trottoirs et voiries, installation de caméras de surveillance sur toute l’entité, augmentation du nombre de policiers ( 10 en plus), achat sur fonds propres de radars, coups de pouce au commerce local. Des projets plus conséquents ont aussi été lancés : l’îlot des Pastures, un vaste complexe de 8.000 mètres carrés et de 180 logements en centre-ville, la construction d’une nouvelle maison de repos de 220 lits, et la transformation de l’ancienne en cité administrative, où tous les services communaux et du cpas seront rassemblés. Enfin, le projet de hall omnisports est entre les mains d’un bureau d’architecte. La commune doit par- contre trouver des solutions pour le problème récurrent d’inondations dans le centre-ville. Des solutions à court terme (pose de nouveaux égouts), à moyen terme (bassins d’orage) et à long terme (mise sous canalisation de ruisseaux, mesures agro-environnementales). Le problème de la mobilité en centre-ville, et le manque de place de parkings seront également au menu de la prochaine législature.

La liste socialiste sera à nouveau tirée par Laurent Devin. Jérôme Urbain, lui, sera à la tête d’une liste pluraliste : MR-ci, qui va notamment inclure 4 représentants du CDH (dont le seul conseiller communal CDH - dans l’opposition- : Benoît Deghorain, mais qui soutient sur certains points la majorité) et des représentants de la société civile. La liste Union sera à nouveau présente, et complète. A sa tête, à nouveau Etienne Piret, qui fut échevin avant d’être relégué, depuis 12 ans, dans l’opposition. Il a parfois voté avec la majorité, mais tient à faire entendre sa propre voix : il regrette ainsi le nombre de plus en plus élevé d’évènements festifs dans la cité du Gilles. Courses cyclistes, fête de la musique, concerts, marchés de Noël, qui n’ont pas beaucoup de retombées pour le commerce local, estime-t-il, sans compter les embarras de circulation et les engagements financiers que cela demande à la ville. 3 autres listes font leur apparition : Ecolo, qui n’avait carrément plus de liste en 2012. Cette fois, ils présentent 12 candidats, et leur tête de liste est Thomas Ferrari, un fonctionnaire de 36 ans. Les Verts réclament plus de transparence, la relance des comités de quartier, des budgets participatifs, mais aussi une mobilité douce plus importante et le développement des transports en commun entre les villages de l’entité. Défi sera également présent à Binche avec 5 candidats, sans oublier le parti Chrétien, avec son seul candidat : Emmanuel Colbrant !