Binche : le Covid Safe Ticket exigé pour les fêtes de septembre dans le parc communal

Les instances communales de Binche ont annoncé, ce mercredi, le programme des prochaines fêtes de septembre qui auront lieu les 10, 11 et 12 du mois dans la Cité du Gille.



Les festivités binchoises font chaque année la part belle aux associations qui peuvent ainsi réaliser des bénéfices qui leur permettent de financer différents projets.



Les associations s’installeront dans le Parc communal de Binche qui sera "Covid Safe" puisque les visiteurs devront présenter un "Covid Safe Ticket" (CST).



Les associations proposeront diverses activités pour petits et grands dans le parc dès le 10 septembre. Des animations musicales, des concerts et divers spectacles seront organisés dans le parc le 11 et 12 septembre. Une brocante et une braderie sont par ailleurs programmées au cours du week-end.