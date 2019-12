Binche : Gautier De Winter est décédé

Gautier De Winter, figure incontournable du folklore binchois, est décédé, a-t-on appris, emporté par la maladie contre laquelle il se battait depuis un bon moment déjà. Président de longue date de l’Association pour la Défense du Folklore, il était également à l’initiative et devenu le président de la plus jeune des sociétés de Gilles, les Irréductibles, apparue pour la toute première fois cette année. Le 5 mars dernier, malgré la maladie qui l’affaiblissait, il était d’ailleurs parmi les gilles là pour célébrer sa 40e participation et les 15 ans de la reconnaissance du Carnaval de Binche au Patrimoine oral et immatériel de l’UNESCO. Une reconnaissance pour laquelle il avait énormément œuvré.