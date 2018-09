Binche : exercice militaire d'évacuation grandeur nature

Depuis ce lundi et jusqu'au 21 septembre, l'opération militaire "Storm Tide 5" est en cours dans différentes zones du pays, principalement dans les environs de Binche et de Nivelles. Durant cet exercice, les unités de Forces Spéciales et deux bataillons de Para-Commandos s'entraîneront aux procédures et aux techniques d'opérations de sécurité et de rapatriement de compatriotes dans un pays en crise. Une simulation grandeur nature d'une évacuation de ressortissants belges d'un pays tropical en guerre, à laquelle ont accepté de participer deux-cents habitants de Binche et de Nivelles.

Six-cents militaires sont sortis de leurs casernes pour l'occasion et les opérations se déroulent selon un scénario très précis. Dès le lundi matin, des éclaireurs ont été parachutés sur la côte (à Coxyde, en Flandre) et à l'intérieur des terres (à Binche dans le Hainaut) pour prendre possession d'un aéroport et sécuriser une zone d'extraction. C'est cette zone d'extraction qui était le théâtre d'une évacuation urgente de civils ce mardi matin, après que des membres du deuxième bataillon Commando de Flawinne aient récupéré des civils en danger, dont plusieurs blessés. "Il faut agir vite car se sont des gens aux abois qui souhaitent être évacués le plus vite possible" nous confie le Premier Sergent-Major "Joe" (nom d'emprunt ) après avoir reçu ses ordres par radio. "Notre tâche à nous, c'est de s'assurer que l'hélicoptère pourra venir chercher ces gens en toute sécurité, et pour ça on surveille le périmètre car des opposants peuvent bien sûr encore arriver" précise-t-il. Tout est fictif mais chacun veut jouer son rôle à la perfection, une manière bien sûr de se préparer un jour à ce type d'opération. "Sur le terrain ça se passe vraiment comme ça, ce sont des réflexes à acquérir" explique aussi "Joe", qui revient justement d'Irak et sait que l'entraînement est vital pour une armée de métier. La dernière opération de ce type c'était en 1997, au Congo, il y a déjà plus de vingt ans. Le second bataillon Commando de Flawinne y avait participé et pour la plupart des soldats regroupés autour d'un champ à Binche ce mardi, c'est une référence. Et le scénario du jour ressemble un peu à ce qu'ont connu leurs camarades de l'époque. "La Belgique demande à un pays étranger en crise de pouvoir intervenir sur place pour mettre ses ressortissants à l'abri. Les autorités sont conciliantes mais la population locale, elle, n'est pas trop pour. Donc il y a des forces armées qui sont contre ce qu'on est en train de faire et on doit rester vigilants" nous raconte le caporal "Rémy", très concentré sur le suivi des événements. Dans ce type d'exercice militaire, certains éléments du scénario sont connus à l'avance par les troupes mais d'autres surviennent par surprise pour tester la réactivité des soldats.