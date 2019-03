Binche: chapeaux de plumes et oranges dans le cortège

Chaque année ou presque, c'est le même suspense : sortiront, sortiront pas? Les impressionnants chapeaux de plumes des Gilles de Binche ne sont portés que pendant le cortège de Mardi-gras qui démarre à 15h, et ce, uniquement si la météo est au beau fixe. En cas de pluie : pas question d'abîmer ces coiffes majestueuses qui demandent des heures de travail.Cette année, après un début de journée pluvieux, les éclaircies permettent à la tradition de se perpétuer le long du cortège. Nos journalistes sur le terrain le confirment, les chapeaux sont bien de sortie.

Un chapeau pèse entre 3 et 4 kg, impossible de le porter tout au long du cortège. L'aide des épouses est dès lors indispensable. - © Luciano Arcangeli

Comptez une dizaine de grandes plumes d'autruches et entre 240 et 290 petites plumes pour constituer un chapeau - © Luciano Arcangeli

Fragilité

Il faut dire que ces coiffes sont particulièrement fragiles. Une buse en carton recouverte de tissu blanc supporte une armature métallique sur laquelle on fixe une dizaine de grandes plumes d'autruches de près d'1 mètre de haut. Entre 240 et 290 petites plumes viennent étoffer le retombant. Un chapeau de Gille pèse ainsi entre 3 et 4 kg, mais ne peut être utilisé que deux voire trois saisons parce que d'année en année, les plumes perdent en épaisseur.