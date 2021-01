Bilan zone 30 à Bruxelles : pas encore de chiffres précis mais une tendance encourageante

Depuis le 1er janvier 2021, rouler à 30 km/h, excepté sur les grands axes, est devenu la règle dans les rues de la capitale. Près de trois semaines après, quel bilan peut-on tirer ? Il n’y a certes pas encore de chiffres précis, mais la tendance semble plutôt encourageante.

"Pour un bilan, c’est encore un peu tôt. En tout cas pour disposer de chiffres. Mais on a déjà des premières impressions", explique Camille Thiry, porte-parole de Bruxelles-Mobilité. "Les zones de police nous indiquent que la majorité des automobilistes respectent bien le principe de limitation de vitesse. On a aussi au niveau du quai de Mariemont (Molenbeek) un radar tronçon qui ne flashait pas encore mais qui était déjà opérationnel et qui nous donne une première indication. Ici 97 pourcents des gens respectent les 30 km/h ".

Il apparaît aussi qu’au niveau des temps de parcours, il n’y a pas vraiment d’incidence pour les automobilistes. "C’était une grande crainte du public mais elle n’est pas du tout justifiée selon nos premières comparaisons avant/après. On communiquera plus de chiffres quand on aura consolidé tout ça. Mais en tout cas les premiers résultats sont encourageants", précise Camille Thiry.

Trois nouveaux radars-tronçons

Pour faire respecter cette zone 30, la Région mise sur la sensibilisation et les aménagements. Près de 6 millions d’euros sont mis à la disposition des communes pour des investissements visant à améliorer la sécurité. L’appel à projets est ouvert jusqu’au 1er mars.

Mais le respect des limitations de vitesse passe aussi par les contrôles et les sanctions. Actuellement, la région compte 90 radars fixes répressifs, 7 lidars mis à disposition des zones de police et qui changent de place régulièrement, et 3 radars tronçons (boulevard Léopold III, Tunnel Porte de Hal, Tunnel Stéphanie). 60 radars fixes seront ajoutés dans les 2 prochaines années et 3 nouveaux radars tronçons supplémentaires sont actifs à partir d’aujourd’hui.

Quai de Mariemont : 750 m entre pont Ropsy Chaudron et les n°2-5 quai de Mariemont - voirie à 30 km/h

Quai Demets à Anderlecht : 750 m entre n°51 quai Demets jusqu’au pont du chemin de fer hauteur rue des Orchidées – voirie à 30 km/h

Avenue Bordet à Evere : 630 m entre rue d’Evere et carrefour Bourget – voirie à 50 km/h

Signalisation

1350 panneaux "exception" 50 km/h ont été installés. Bruxelles Mobilité a maintenant démarré le travail d’enlèvement des 6000 panneaux en place actuellement pour marquer les débuts et fin de zone 30, qui ne sont plus nécessaires. Seules certaines zones 30 sur des axes à 50 ou 70 km/h (par exemple des abords d’école) resteront signalées. L’ensemble des panneaux seront enlevés pour le 31 mars 2021. Ils seront ensuite recyclés.