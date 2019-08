Bilan positif pour la ligne de bus Conforto 3, qui relie Wavre et Bruxelles

Après 16 mois d'exploitation, le TEC a fait le bilan mardi à Wavre de la ligne Conforto 3, lancée en mars 2018. Le bus, qui peut dépasser les files de voitures sur la E411 à l'heure de pointe, a transporté plus de 45.400 voyageurs. Même lorsqu'il y a des embouteillages, le trajet jusqu'à Auderghem prend de 18 à 24 minutes.

La ligne part du parking du parc d'attractions Walibi et rejoint la station de métro Herrmann-Debroux à Auderghem.

Peu après son lancement, en mars 2018, elle enregistrait une moyenne de 91 validations par jour. En février 2019, ce chiffre est passé à 214 validations quotidiennes, soit une progression de plus de 100%.

Une enquête réalisée auprès des usagers montre que 58% d'entre eux sont des employés et 21% des cadres. 77% des utilisateurs prennent une correspondance une fois arrivés à Bruxelles. Parmi ces derniers, 91% montent dans le métro.

Autre chiffre intéressant, 60% des clients du Conforto 3 ont indiqué qu'auparavant, ils n'étaient pas utilisateurs réguliers des transports en commun.

Le degré de satisfaction des utilisateurs a également été évalué et il est très élevé en matière de ponctualité, de durée des déplacements ou encore de confort des véhicules. D'après les chiffres communiqués par le TEC, 100% des utilisateurs ont répondu qu'ils conseilleraient le Conforto 3 à un ami. D'ailleurs, 45% des clients ont précisé avoir découvert la ligne grâce au bouche à oreilles.

Forts de ce succès, le TEC envisage de poursuivre la desserte même durant les vacances, et d'augmenter encore le nombre de clients. Une nouvelle campagne de communication est prévue pour la rentrée et ceux qui n'utilisent pas encore la ligne Conforto 3 pourront bénéficier d'un test gratuit d'un mois, durant tout le mois de septembre, en s'adressant aux Espace TEC ou en passant via l'E-shop jusqu'au 13 septembre.