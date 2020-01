Bilan 2019 globalement positif pour le tourisme en Brabant wallon

L’année 2019 s’est soldée par un bilan globalement positif pour les principaux sites touristiques brabançons wallons. Nous avons épinglé quelques résultats, en attendant les chiffres officiels complets qui devraient être publiés au mois de mars.

Walibi reste en tête

Walibi a toujours la cote. Le célèbre parc d’attractions de Wavre a enregistré 1 million de visiteurs, l’an dernier. C’est une légère hausse par rapport à 2018, malgré la canicule. Les nouvelles attractions de Walibi, comme le Popcorn Revenge, ont permis de doper les entrées. A ce résultat, il faut ajouter les 400.000 visiteurs d’Aqualibi. Une affluence qui fait du parc wavrien le deuxième site touristique wallon en termes de fréquentation, après le parc animalier de Pairi Daiza (Hainaut).

Sites provinciaux

La province du Brabant wallon compte 3 domaines provinciaux. Le Château d’Hélécine (anciennement appelé Domaine provincial d’Hélécine) "enregistre" entre 300.000 et 500.000 visiteurs, un bilan stable ! Une estimation surtout, l’accès gratuit au parc n’étant pas comptabilisé. L’estimation est extrapolée sur base du chiffre d’affaires de la brasserie. Le Bois des Rêves, à Ottignies Louvain-la-Neuve, constate une légère baisse de fréquentation : 5,7% de moins, soit 217.500 personnes en 2019. La période estivale a toutefois été assez bonne. Juin était exceptionnel. Juillet et août affichent des résultats assez bons aussi, la canicule ayant attiré beaucoup d’amateurs pour la piscine et les zones ombragées du domaine. Enfin, le Dernier Quartier Général de Napoléon, à Genappe, profite aussi d’une petite augmentation, avec près de 10.000 visiteurs. Les trois sites provinciaux ont également bénéficié d’un public nombreux lors des principaux événements organisés pendant l’année.

Napoléon garde le cap

Récemment repris par le gestionnaire français Kleber Rossillon, le Mémorial Waterloo 1815, la Butte du Lion, le Panorama et la Ferme d’Hougoumont enregistrent une légère hausse. 165.000 visiteurs l’an dernier, contre 158.000 en 2018. Il est encore trop tôt pour évaluer l’effet éventuel du changement de gestionnaire. Dans le centre de Waterloo, le Musée Wellington devrait enregistrer un léger recul. Entre le 1er janvier et le 30 novembre 2019, le musée a accueilli 15.700 visiteurs. Mais il faut rappeler que le bâtiment est toujours en rénovation. La modernisation s’effectue par phases. Fin 2020, le chantier s’achèvera avec une toute nouvelle scénographie. Quant à la Ferme Mont-st-Jean, elle termine 2019 sur une note positive.

Villers après l’effet Nikos

C’est une surprise ! Le site des ruines de l’Abbaye de Villers-la-Ville a accueilli davantage de visiteurs en 2018 (environ 150.000) qu’en 2019 (environ 140.000). L’année 2019 avait pourtant été marquée par le passage du Tour de France et un été (trop ?) radieux. L’explication se trouve en fait dans le résultat exceptionnel du bilan 2018. Du 15 janvier à la fin mars, l’exposition des photographies du célèbre animateur français Nikos Aliagas a rencontré un succès impressionnant. 10.000 visiteurs ! Bien plus que le millier de personnes qui ont vu, à ce jour, l’expo consacrée à Johnny Halliday. Cette exposition a débuté le 15 novembre dernier, mais elle se termine déjà le 1er mars prochain. Trop court pour surpasser le phénomène Nikos. Les chiffres du site historique de Villers-la-Ville pourraient repartir à la hausse cette année-ci. L’organisation annonce déjà deux concerts pour septembre prochain (Suarez et Hooverphonic).

Enfin, 2019 a également été satisfaisante pour l’Aventure Parc de Wavre (63.000 visiteurs, soit +3%), la Collégiale de Nivelles et le Musée Hergé de Louvain-la-Neuve (80.000 à 85.000 entrées). Recul, par contre, pour le Musée L de l’UCLouvain (22.400 visiteurs). Une baisse attendue car l’année 2018 a suivi l’ouverture du musée universitaire fin 2017, ce qui a attiré beaucoup de monde. Le musée avait ainsi triplé en 2018 sa fréquentation par rapport à son ancienne implantation Place B. Pascal. Le Musée L tentera de conquérir de nouveaux publics, notamment grâce à des expositions temporaires et de nombreux événements.

Ce bilan touristique 2019 n’est évidemment pas exhaustif.