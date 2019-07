"Big Jump": une cinquantaine de personnes ont sauté dans le lac de Genval pour réclamer des rivières plus propres

Des centaines de personnes en Europe ont fait un "Big Jump", un grand saut, ce dimanche pour réclamer des rivières plus propres. A 15 heures, ils ont sauté dans les rivières et les lacs pour réclamer une eau de baignade de qualité.

En Belgique, ils ont sauté à Huy, Seneffe, Han-sur-Lesse, Gand, Anvers, ou encore au lac de Genval. Il est interdit de se baigner dans ce lac, sauf une fois par an, pour le Big Jump. Ils étaient plus d'une cinquantaine de nageurs. Et, parmi eux, Bernard Buntinx, le coorganisateur de l'action. Selon lui, l'eau était "bonne, meilleure dedans qu'à l'extérieur. On est ravi de l'événement, il y avait beaucoup de monde, des francophones et des néerlandophones. C'est une belle réussite".