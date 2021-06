Bierges : l'aire d'autoroute va faire peau neuve

Les automobilistes qui circulent régulièrement à proximité de l’aire d’autoroute de Bierges n’ont pas pu passer à côté des gros monticules de terre surtout visibles dans le sens Namur-Bruxelles. Il s’agit d’une phase préparatoire d’un vaste chantier visant à redessiner entièrement le site de part et d’autre de la E411. Total qui s’est vu attribuer la concession en 2017 et la SOFICO qui gère le réseau autoroutier wallon devraient communiquer sur le sujet d’ici une quinzaine de jours. Le groupe pétrolier précise déjà que les travaux seront réalisés en plusieurs phases ce qui permettra de continuer à assurer une série de services et d'éviter une fermeture complète durant ce chantier. Actuellement de nouvelles citernes à carburant sont déjà en cours de placement, ce qui nécessite des travaux de terrassement.

A terme, l’aire sera totalement remodelée avec des bâtiments durables qui répondront aux normes énergétiques les plus strictes. L'objectif est aussi de favoriser une meilleure intégration dans le paysage. Les parkings seront également agrandis. Total devrait par ailleurs renforcer son offre électrique et miser sur d’autres carburants comme le bioCNG et l’hydrogène.

La zone sera en chantier pour un bon bout de temps: Après l'aire, c’est tout l’échangeur autoroutier de Bierges qui sera optimisé ce qui permettra notamment d’améliorer l’accès au zoning nord de Wavre.