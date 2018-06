Bientôt un abri de jour à Namur

Le généreux donateur qui propose d'offrir un million d'euros pour concrétiser le projet d'un abri de jour à Namur sera soulagé. Il avait donné jusqu'à la fin de la semaine à la Ville de Namur, le CPAS et l'asbl Educ'Action et Dignité pour s'entendre et trouver un cadre adéquat pour accueillir les personnes dans le besoin. Le projet, lancé en novembre 2017, a connu quelques péripéties notamment suite au choix du local qui faisait débat. En plein cœur du quartier Saint-Nicolas, l'un des plus populaires de Namur, l’ancien atelier vélo de l’EFT l’Outil semblait tout désigné, mais c'était sans compter la méfiance des riverains qui ne voyaient pas d'un très bon œil cet emménagement.

Une solution a finalement été trouvée à quelques mètres de là: le Relais social urbain namurois déménage prochainement et le local, d'une superficie de 200 mètres carrés, comporte déjà certaines commodités comme des salles de bain, des espaces médicaux et un espace extérieur. L'abri de jour tant attendu par les acteurs de terrain devrait ainsi être fonctionnel avant le 1er novembre, comme souhaité par l'asbl Educ'Actions et Dignité, afin de faire face à l'hiver.