Un sommelier digital vous conseille pour le vin du nouvel an

Ce weekend connaîtra encore une ruée vers les supermarchés, pour les derniers achats en vue du nouvel an, la plupart seront d’ailleurs ouverts ce dimanche.

L'achat le plus compliqué sera sans doute celui du vin, qui doit complimenter parfaitement notre menu de réveillon. Entre les différents cépages et appellations, avec les larges fourchettes de prix, il n’est pas toujours facile de faire son choix dans les imposants rayons des supermarchés, surtout si on ne connait rien à l’œnologie. Face à ce constat, quatre jeunes entrepreneurs proposent une solution : ils ont mis au point un sommelier digital, un outil interactif qui vous conseille au mieux. Ils ont reçu une bourse de la Région Wallonne pour développer un prototype. Il est actuellement en test dans un supermarché de Gembloux.

"Mine", c’est le nom de ce sommelier digital, prend la forme d’une borne munie d’un écran tactile installée en plein milieu du rayon vin. Le principe est simple; le client commence par choisir le mode "conseil en fonction du menu", qui basera sa sélection de vins sur les ingrédients du repas ou "conseil en fonction de l’occasion". Ensuite, l’utilisateur peut affiner les critères à sa guise en précisant par exemple une fourchette de prix, la couleur souhaitée ou autres. La machine propose alors dix suggestions, en stock, avec leur place dans le rayon, une photo et un descriptif.

Beaucoup de clichés persistent sur le vin

"Toutes les suggestions ont été validées par un sommelier professionnel", précise Adrien Ballez qui a développé le concept avec Denis, Mehdi et Nicolas, trois de ses amis. "On s’est rendu compte que beaucoup de gens se fient à des idées reçues sur le vin, c’est de là qu’est venue l’idée", explique le jeune entrepreneur. Ces idées reçues, ils ont décidé de les mettre à profit pour encourager les clients à faire le test. Dans le rayons, des pancartes comme "le Saint-Emilion, c’est forcément bon", "le rosé plus c’est clair plus c’est bon", "Méfions-nous, ce n’est pas un vrai bouchons", invite à aller chercher de vrais conseils sur la machine.

Jusqu’à présent les services de "Mine" ne sont disponibles que dans une seule enseigne à Gembloux mais l’objectif ultime des quatre concepteurs est d’en avoir un dans chaque magasin disposant d’un rayon vin. Pour ce faire, ils leur restent à trouver des financements et des partenaires. Mais en tous cas, pour Valérie Dewulff, la gérante de l’AD Delhaize de Gembloux qui a accepté d’accueillir le sommelier digital pour cette phase de test, le concept fait ses preuves: "le responsable vin ne peut pas être partout à la fois et la machine complimente bien son travail", explique-t-elle avant d’ajouter que "jusqu’ici tous les retours des clients sont positifs".

Il reste toutefois quelques mises au point à effectuer, principalement dans l’ajout de plats de saison, de scénarios et dans la correction de quelques bugs de l’interface mais "c’est au programme ! Le prototype sert justement à déceler les failles", rassure Adrien, confiant dans le potentiel de leur outil. Il ajoute que "l’update peut se faire à distance, on peut ainsi suivre l’évolution du catalogue du magasin, cela permettra de s’assurer que nos suggestions sont toujours disponibles en rayon".