Bientôt la fin des travaux de réhabilitation entre Emptinne et Hogne sur la N4

Le chantier de réhabilitation de la N4 entre Emptinne et Hogne, en direction de Marche, touche à sa fin. Le dernier tronçon en travaux, entre Emptinne et Pessoux, sera libéré au plus tard pour le 29 mai en matinée.

La Sofico annonce la nouvelle par communiqué. Depuis le mois de mars dernier, les travaux se concentraient sur le dernier tronçon compris entre Emptinne et Pessoux. La circulation s’effectuait sur une seule voie dans chaque sens, avec une vitesse limitée à 70 km/h (et localement 50 km/h).

Jusqu'au 29 mai, des modifications des conditions de circulation restent possibles sur ce tronçon mais toujours en maintenant une voie dans chaque sens et toutes les bretelles d’entrée et de sortie accessibles.