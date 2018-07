Bientôt des restrictions d'eau à cause de la sécheresse? Des communes ont pris les devants

Allons-nous devoir diminuer notre consommation d'eau ces prochains jours en Wallonie ? C'est l'une des questions sur la table du centre régional de crise de Wallonie ce mercredi. Différents acteurs wallons, des voies d'eau aux services prévention des incendies, se réunissent pour faire le point sur la sécheresse.

Parmi les questions évoquées : le niveau des nappes phréatiques, la qualité des eaux de baignade ou encore le risque d'incendies. En attendant d'éventuelles mesures de restriction d'eau, certaines communes ont déjà pris les devants.

C'est le cas par exemple à Erezée, ou aussi à Tellin et Nassogne en province de Luxembourg. Et également chez leur voisine namuroise de Rochefort où Corine Mullens, la bourgmestre faisant fonction, a pris un ordonnance invitant la population à se montrer plus économe dans la consommation d'eau. "On invite nos citoyens à être prudents. On leur demande d'éviter l'arrosage des cours, pelouses et jardins, ainsi que des terrasses, trottoirs et sentiers. Mais aussi d'éviter de remplir les piscines. Et on demande également d'éviter le nettoyage des véhicules", explique-t-elle au micro de la RTBF.

En cas d'abus, des sanctions administratives sont prévues. Est-ce que ces mesures seront bientôt étendues à davantage de commune, voire à l'ensemble de la région ? On n'y est pas encore, mais c'est notamment l'objet de la réunion de cet après-midi au du Centre de crise régional.