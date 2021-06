Bientôt 50 établissements Horeca de la Ville de Bruxelles mettront leurs toilettes gratuitement à disposition

Trouver des toilettes décentes dans l'espace public bruxellois relève souvent du parcours du combattant. Quelques urinoirs sont bien disséminés ça et là dans le Pentagone, mais ils sont réservés aux hommes. Multiplier les toilettes publiques de type "sanisettes" prend du temps et se heurte le plus souvent à l'hostilité des habitants, qui n'en veulent pas devant chez eux.

La Ville de Bruxelles a donc pris exemple sur le modèle allemand en nouant un partenariat public-privé avec l'Horeca. Moyennant une prime annuelle de 1000 euros (payable en 4 tranches de 250 euros pour permettre un contrôle), la Ville a lancé le programme "toilettes accueillantes" et cherché des cafés et des restaurants acceptant de mettre gracieusement leurs toilettes à la disposition de tout un chacun en ayant besoin.

"Nous avons constaté qu'il y avait davantage d'urinoirs que de toilettes accessibles aux femmes", explique Zoubida Jellab (Ecolo), échevine de la propreté. "C'est une réalité. On essaie de lutter contre les discriminations et très vite, nous nous sommes dit : il faut rectifier ça. On va installer dans l'espace public beaucoup plus de toilettes qui soient accessibles aux femmes mais aussi aux hommes, parce qu'il y a aussi des hommes qui n'aiment pas uriner dans l'espace public, et aux enfants - on ne pense pas souvent à eux - et aussi aux personnes à mobilité réduite".