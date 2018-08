Bernissart: un enfant perd la vie dans un incendie

Un petit garçon de 7 ans, issu d'une famille nombreuse, est resté prisonnier des flammes, ce matin. Les secours n'ont rien pu faire.

L'information a été révélée par la chaîne de télévision locale Notélé. Un dramatique incendie est survenu à Bernissart, ce dimanche matin. "L'appel a été donné vers 9h40", explique le bourgmestre Roger Vanderstraeten (PS). "C'est apparemment une infirmière qui a alerté les services de secours, et prévenu la famille". A l'arrivée des secours, rue Lotart, le toit de l'habitation était en flammes. La famille s'était regroupée, "mais un enfant manquait à l'appel. Un petit garçon de 7 ans. Il avait l'habitude d'aller jouer dans le grenier, ont dit ses frères et sœurs", poursuit le bourgmestre. L'incendie a mobilisé plusieurs zones de pompiers. "Des renforts sont venus notamment de Peruwelz, de Beloeil. Plusieurs zones de police ont été impliquées également. Malheureusement, les secours n'ont rien pu faire pour le petit garçon". Les quatre autres frères et sœurs, ainsi que les parents, sont indemnes.

Une enquête est ouverte pour déterminer l'origine du sinistre.