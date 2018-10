Bernissart: le PS conserve sa majorité absolue de justesse

La commune historiquement socialiste de Bernissart a bien failli connaître un renversement de majorité. Le PS a perdu 18.42% de ses électeurs et n'a obtenu que 46.66%. Ce score lui permet tout de même d'obtenir 11 sièges au conseil communal contre 10 pour les partis d'oppositions et donc conserver la majorité absolue. Le bourgmestre réélu, Roger Vanderstraeten, ne souhaite pas pour autant ouvrir son collège échevinal.

La liste "6tem-ic" compte 6 élus. Les listes Ecolo et et Oxygène n'ont que 2 sièges chacun.